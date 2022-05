Transpordiamet kahtlustas tehnilist riket – tagantjärele selgus, et venelased ründasid

Transpordiameti hallatav veebileht teetasu.ee oli üks 13 Eesti portaalist, mille Venemaa häkkerite rühmitus 21. aprillil alanud ummistusrünnakute sihtmärgiks valis. Ameti kinnitusel arvasid nad algul, et tegemist oli lihtsalt tehnilise rikkega, parandasid selle äragi ja said alles seejärel teada, et tegemist oli rünnakuga.