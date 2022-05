VIDEO | Javelin jätab Vene õhudessantväelaste soomukist järgi terase- ning alumiiniumipuru

Nädalavahetusel ilmus video kuidas Ukraina väed Ida-Ukraina lahingutes hävitavad Javelini kasutades vähemalt ühe Vene õhudessantväelaste uusima BMD-4 soomuki. Telegramikanalis Ukraina 365 avaldatud klipist on näha, kuidas SBU eriüksuslased hävitavad Vene BMD-4Mi.

Ukraina siseministri nõunik Anton Geraštšenko täpsustas, et Ukraina julgeolekujõudude rünnaku tagajärjel venelaste positsioonidele hukkus kolm venelast.

BMD-4M on mõeldud õhudessantvägede transportimiseks, nende liikuvuse ja turvalisuse suurendamiseks lahinguväljal. Vene sõjaväe poolt võeti need relvastusse 2016. aasta aprillis. BMD on relvastatud 100-mm kahuriga ja sellega paaris oleva 30-mm 2A72 automaatkahuriga, samuti 7,62-mm kuulipilduja ja laseriga juhitavate 9M117M3 tankitõrjerakettidega.