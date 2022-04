Taani saadab Ukrainale soomustransportööre ja miinipildujaid

Piranha kolmanda seeria soomustransportöörid on Taanis praegu väljavahetamisel, need töötas välja Šveitsi firma Mowag. Need asendatakse Piranha V soomukitega. Taanlaste Piranha IIIH ja IIIC soomukid on relvastatud kaugjuhitava 12,7 mm kuulipildujaga. Piranha kolmanda seeria soomukid kannavad olenevalt modifikatsioonist kuni 11 jalaväelast, soomuki mass on umbes 18 tonni, sellel on 400 hj mootor ning see suudab ületada veetõkkeid.