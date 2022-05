Zone.ee - me pole leiutanud jalgratast, aga oleme olemasoleva pannud väga hästi tööle!

"Alustasime üldse näiteks mängu- ja meelelahtutusportaalidega, kui saime üpris kiiresti aru, et meie tugevused on mujal," räägib 23 aastat tagasi veebimajutusteenuseid pakkuma asunud Zone.ee esindaja Jaanus Putting. Esimese aasta jooksul saadi aru, et aeg on hoopis õigem mitte proovida teha järjekordseid ajaveetmiseks sobilikke portaale vaid hakata pakkuma hoopis virtuaalserveri teenust. Ja siin siis nüüd 20 pluss aastat hiljem ollakse, Eesti parimana.