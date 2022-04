Ukraina vägi teatas märgilisest edust: venelased kihutati välja strateegiliselt tähtsast asulast

Kindralpolkovnik Oleksander Sirski eestvedamisel edukalt läbiviidud rünnaku tulemusel vabastatud küla oli just see, mida venelaste suurtükivägi kasutas lähitulega Harkivi tsiviilinfrastruktuuri ja elamute pommitamiseks.

„Praegu on see täielikult Ukraina relvajõudude kontrolli all," seisab maavägede teates.