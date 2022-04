VIDEO | Poest toitu toimetavatest robotitest tekkis ristmikul ummik, kuna keegi ei vajutanud valgusfoori nuppu

Alepale osutab robotiteenust teada-tuntud Eesti ettevõte Starship, kelle seadmed on sätitud reguleeritud ülekäiguradasid ületama vaid foori rohelise tulega.

Kohalik elanik Herkko Hietanen märkas lõpuks hädas olevaid roboteid ja kirjeldas oma Twitteri kontol, et need vaeseked ei ulatu kuidagi fooride nupuni:

Hiljem andis ta kommentaari ka Helsingin Sanomatele ja märkis, et kõnniteel ootas teeületust umbes kümme robotit. „Ma lasin mõned robotid üle, kui vajutasin nuppu ja tuli muutus roheliseks," ütles Hietanen HS-ile.

Hietanen märgib, et robotitel kulus aega, enne kui nad rohelise tule süttides liikuma hakkasid. Seega oli ainult ühel robotil korraga aega ülekäigurada ületada, enne kui fooris tuli taas punaseks muutus.

Starship teatas Helsingin Sanomatele e-posti teel, et kaardistab alati robotite tööala selliselt, et robotid saaksid võimalusel nuppudega valgusfooridest hoiduda.

Starship märkis ka, et robotitel on tänaseks kõnefunktsioon, mis võimaldab jalakäijatelt nupuvajutuseks abi paluda. Arendamisel on ka funktsioon, mis võimaldaks tal suhelda kaasaegsemate valgusfooridega otse.