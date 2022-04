Suur edetabel: 53 parimat Eesti kasutatud autot ja vihjed, millist versiooni osta

Superb väärib oma nime: tegu on küll pisut argisesse kesta peidetud, aga mugava ja väga ruumika autoga, mille sõiduomadused väärivad kiitust ja ökonoomsus vaat et ülivõrret. Väga laias mootorivalikus on head kõik mootorid, olemas on ka nelikveolised versioonid. Eelkäijaga võrreldes on senini hoopis teisel tasemel vastupidavus. Unustatud on mootoriketi kulumine, õlikulu, rooste ja tükati kerelt irduv värv. Hooldada tuleb Superbigi muidugi korralikult, mootori pika eluea huvides me õlivahetustega küll ei venitaks. Teada tuleb ka, et DSG-käigukast vajab vahepeal äkilisemat jalga, sellega välditakse probleeme. Kuna uuena popi auto valik on ka järelturul lai, leiab meeldiva varustuse, mootori ja taustaga auto kerge vaevaga.

Kui Geenius kirjutas Škoda Superbist nn kasutatud auto loo, kandis artikkel pealkirja „Kas täiuslik pereauto?". Tõdeti lõpuks, et peaaegu tõesti! Nagu näha, pole Superbi võlu Geenkiuse ajakirjanike jaoks sugugi kadunud, vaatamata sellele, et Škoda tippmudelit on kõik tänavad täis.

Tabeli tipust leiate mõnda marki rohkem kui teist ja see on loogiline, sest mõni mark pole teisest mitte ainult sümpaatsem, vaid ka vastupidavam.

Esikümnesse jõudis isegi mõni märksa vanem auto, sest mõnelgi neist on veel väga suur tarbimisväärtus: auto ei maksa enam eriti midagi, aga on töökindel-vastupidav, sõidab hästi ja teenib tõenäoliselt kenasti palju aastaid.

On üsna loogiline, et lõviosas antakse soovitusi valida autod, mis on toodetud eelmisel kümnendil ehk pärast 2010. aastat. Moodsam auto on ühelt poolt mugavam ja turvalisem ning tavaliselt säästlikum, aga teisalt ka paremas korras. Mõnelgi juhul on hind kukkunud märkimisväärselt, kuid tehasegarantii kehtib ikka veel.

Just nimelt oma lemmikut, sest paratamatult on selline tabel subjektiivne. Kuidas võrrelda 20 aastat vana luksuslikku Mercedest ja kolm aastat vana Kiat, mille garantii kehtib veel järgmised neli aastat? Või siis neljakohalist linnaautot ja seitsmekohalist mahtuniversaali?

Et autoostjat natuke aidata, pani Geeniuse autoportaal kokku edetabeli kõige parematest kasutatud autodest. Kõiki neid järjestada pole ilmselt võimalik ja sellel poleks ka mõtet. Seepärast tõmbasid autoajakirjanikud selge piiri: räägitakse autodest, mis on valminud sel sajandil, ning reastatakse 53 oma lemmikautot.

Selle põlvkonna C-klassiga on Autolehe toimetus palju kokku puutunud: ühel toimetajal oli see, teine sõidab sellega praegugi. Kompaktne Mercedes võlus meid ära muu hulgas suurepärase disainiga, see näeb siiani ilus ja väärikas välja. Pealegi sõidab tagaveoline C-klass, nagu üks Mercedes sõitma peab: mugavalt, kindlalt ja mõnusalt. Selles on olemas õige Mercedese tunne, eriti veel siis, kui pika kapoti otsas näitab teed hõbetäht.

Milline versioon valida? Parim valik on kaheliitrise bensiinimootori ja automaatkastiga punane luukpära. Muide, automaatkast on Mazdal „päris" ehk traditsiooniline hüdrotrafoga. Vähem levinud 1,5-liitrine baasmootor on nõrgem ja janusemgi kui kaheliitrine, 2,2-liitrine diisel mõnevõrra probleemsem (aga vägeva pöördemomendiga).

Kolm on ilus number, aga numbrimaagiast me end mõjutada ei lasknud ja panime kolmanda põlvkonna „3" paremuselt mitte kolmandaks vaid lausa teiseks! Põhjus on ühtaegu ilusas disainis, väga heades kasutusomadustes ja eriti heas töökindluses. Hoitud „kolme" võib osta rahuliku südamega, kartmata kulukaid vigu, mis paljude moodsate autodega kaasas käivad. Möödanik on ka Mazda kunagine roostelembus.

Milline versioon valida? Kui teile ei piisa lihtsalt väga ruumikast autost, vaid vajate üliruumikat autot, siis ostke muidugi universaal. Mootoritest on optimaalne 1,4-liitrine 150-hobujõuline, sellise autoga koos DSG-ga. Palju ja teinekord ka koormaga sõites on hea valik kaheliitrine diisel, eriti koos nelikveoga.

Esikolmikusse jõudmiseks on vaja aga rohkemat - kindlasti ka vastupidavust. Viimast on tõestanud näiteks Autobildi ülipikk kasutustest, kus aastavahetuse paiku täitus 1,8-liitrisel bensiinimootoriga autol pool miljonit kilomeetrit!

C-klassi puudusena on märgitud lihtsavõitu sisu, aga see muutus palju paremaks mudelivärskendusega (facelift'i-järgne auto on ka piltidel). Tagaiste pole siiski kuigi ruumikas. Varustus on hea, aga võib olla ka puudustega (näiteks ei saa kõigi sedaanide pakiruumi laiendada) või ülirikkalik.

Milline versioon valida? Eestlased on pigem bensiiniusku, aga kindlasti tuleks välja selgitada, kas vanemate V-6- ja kompressormootorite kettajam on juba välja vahetatud. See on suur kulu, aga kui see on kord tehtud, võib teema unustada. Diislid sõidavad hästi ja kaua, uuemad turbobensiinimootorid on samuti hea ost. Valikus on ka nelikvedu, V-6-diisel ja brutaalne AMG.

4. koht Toyota Avensis, 2003-2008

Võimsus: 116-177 hj, hind: alates 1800 eurost



Üldiselt on raske soovitada ligi 20 aasta vanust autot, sest enamik nii vanu autosid on juba väsinud või väga väsinud; peaaegu kõigi tehnikas on välja löönud kulukad tüüpvead ja/või need roostetavad ning korralikke autosid on järelturul väga vähe. Toyota Avensise teine põlvkond on aga ajale hämmastavalt hästi vastu pidanud, seda nii seisukorda kui ka kasutusomadusi silmas pidades.

Mõneski mõttes eelistaksime seda mudelit isegi järgneva põlvkonna Avensisele.Keretüüpidest on valikus nii luukpära, sedaan kui ka universaal, mootoritest mitut sorti diislid ja 1,6-2,4-liitrised bensiinimootorid, palju liigub automaatkastiga autosid. Eeskujulik on ka viimistlus ja tihtipeale varustus.

Kuna auto on moraalselt vana, ehkki üldine seisukord võib olla imehea, saab selle kätte odavalt, meile hakkas praegu silma mitu 2500-3500-eurost Avensist, mida kiideti kui autosid, mis on „väga hästi säilinud, kontrolli, kus soovid". Sellisel Avensisel jätkub hea peremehe käes ressurssi veel paljudeks aastateks.