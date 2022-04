Nalisniki ja roheline borš ehk Ukrainlastega nende keelest, köögist ja tavadest

Mõlemad õpetavad oma töö kõrvalt huvilistele ka ukraina keelt. „Mul on umbes kümme väga pühendunud õpilast,“ rääkis Teptiuk. „Nende seas isegi paar, kes ei tundnud kirillitsat,“ lisas ta. Branetsi grupis õpib ukraina keelt 23 inimest. „Neil läheb väga hästi. Mõned õpilased räägivad vene või mõnda muud slaavi keelt ja see tuleb kasuks.“

Kes aga päriselt keelt õppida ei saa, võib siiski väga lihtsa vaevaga endale selgeks teha mõned ukrainakeelsed väljendid, näiteks tere (привіт/pryvit) ja kuidas läheb (куди йти/kudy yty). Need on mõneti sarnased vene keelega, kuid siiski piisavalt erinevad. Need lihtsad väljendid aitavad juba anda märku, et Ukrainast Eestisse saabujad on siia teretulnud.

Kui aga tutvust sobitada kõhu kaudu, ei saa kunagi alt minna klassikalise Ukraina borši ka vareenikutega, kinnitas Denys Teptiuk. Veidi eksootilisema kogemuse soovija võib proovida ka hoopis rohelist borši, kus peedi asemel kasutatakse hapuoblikat. „See ei ole üldse nii tuntud,“ selgitas Anna Branets. Veel soovitab ta proovida nalisnikit (налесники), ehk ukraina pannkooke kodujuustuga. „See on roog, mida ma oma külalistele pakuksin, kui ma tahaksin neile midagi ukrainapärast pakkuda,“ ütles ta.

Ei maksa karta, et mõni ukrainlane nende rahvusretsepti liiga loominguliselt tõlgendamise tõttu solvub. „Meil on umbes 100 erinevat viisi, kuidas borši keeta. Retseptid on erinevad ka Ukraina eri piirkondades,“ selgitas Branets. „Ukrainlastel on hea meel juba selle üle, et keegi tahab nende rahvusrooga valmistada.“