Kas see on ähvardus? Lukašenka: varsti tahavad endised liiduvabariigid ise Vene-Valgevene liitriigiga liituda

„Tänu teile on meil selline koostöö ja püüame ehitada ühtset liitriiki uutel põhimõtetel, et keegi ei solvuks, et areneksid suveräänsed iseseisvad riigid – Valgevene ja Venemaa. Olen kindel, et ka teised endise Nõukogude Liidu vabariigid ühinevad sellise liiduga,” tsiteerib Valgevene presidendi veebisait Lukašenka sõnu.