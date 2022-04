Ukraina saab Saksa tankide asemel Jugoslaavia tankid. Mida need endast kujutavad?

Sloveenid said Jugoslaavia lagunemisel umbes 50 sellist tanki, need moderniseeriti 2008. aastal Horvaatias M-84A4 Sniper standartile. Vanade 780-hobujõuliste mootorite asemele pandi uued, 1000-hobujõulised. Tankid said Sloveenias välja töötatud tulejuhtimissüsteemid Omega-84 ning muud moodsat elektroonikat ja kaasaegseid sidesüsteeme. Tanki kaitse ei muutunud, ehkki juba Jugoslaavia lagunemise eel oli plaan panna tankidele M-84 ja M-91 reaktiivsoomus.