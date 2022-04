VIDEO | Vene telepropaganda "imed": kaameramees miiniväljal ja hävitatud Z-tähtedega ukrainlaste tank

Ukraina sõja ajal on Vene propaganda mitu korda piinlikult ämbrisse astunud. Näiteks näidati Vene telesarja võtteid Peterburis Ukraina feikide pähe, korduvalt on näidatud kaadreid, kuidas Vene sõdurid või "kadõrovlased" tühje elumaju ründavad. Vene armeetelekanali Zvezda reportaaž Berdjanski sadamast aga viis suure dessantlaeva Saratov hävitamiseni 24. märtsil.

Nüüd näitasid Vene propagandistid Mariupolis Z-tähtedega tanki ja väitsid, et tegu on hävitatud ukrainlaste tankiga. Süžees demonstreerivad Vene sõjaväelased hävitatud tanki saatejuhile ja küsimuse peale, kas see on kindlasti vaenlase tehnika, noogutatakse pead.

Soomusmasinat üle vaadates suunas operaator kaamera kogemata tanki läbilastud küljele, millel on Z, mida Vene sõjavägi kasutab oma tehnika tähistamiseks, et eristada seda Ukraina armee Nõukogude-päritolu tehnikast.

"Mis masin see meil on?" küsib videos propagandist.

Teda saatev sõjaväelane vastab: "See on tank T-64... See on juba vana modifikatsioon... Jah, Ukraina tank. Seda märgati isegi droonilt, kui me väed sisenesid lennujaama, kuidas see siin üksi seisis. Nad jätsid selle maha. Hirmus näeb välja selle välimine kest. Teda saab uuesti kasutusele võtta. Vaatasime mootorit, vaatasime radiaatorit. Nüüd veame ta maksimaalselt ohutusse kohta ja puhume talle seal elu sisse."