Mobiilihinnang: Samsung Galaxy A53 – ametlikult rahvatelefon, aga tegelikult lihtsalt poole odavam tipptelefon

Võrdlusmoment just nende kahe seadme vahel tekkis seetõttu, et mõlemad on väga värskelt turule tulnud ja on ka umbes-täpselt sama mõõtu. Siit loogiline küsimus: mida olulist ma kaotan seetõttu, et maksan mobiili eest 600 eurot vähem. Minu vastus on: ei midagi märkimisväärset.

Galaxy A53 on suure 6,5-tollise ekraaniga telefon. Selle resolutsioon on 2400x1080 pikslit ehk pikslitihenduseks on 407 ppi, mis on isegi parem tulemus kui S22+, mille pikslitihendus on 393 ppi. Kaadrisagedus on mõlemal seadmel kuni 120 Hz - ja see on ka hetkel maailma tipptase.

Tõsi, ekraani äärtes on A53-l millimeetri jagu suurema ulatusega must raam ning ekraani kaitseb Gorilla Glass 5, mis ei ole selle kõige uuem versioon (Victus).

A53 aku on samuti märksa suurema mahutavusega - koguni 5000 mAh. Üheks alguses viidatud puuduseks on see, et sel telefonil puudub aku juhtmevaba laadimise funktsionaalsus - nii et ööseks juhtme külge! Seade toetab ka Samsungi 25W kiirlaadimist.

Samas on A53 veekindel (IP67), sellel on korralik RAM (6GB) ja ka salvestusmälu on piisavalt (128 GB) ning tarkvaraplatvormiks uusim Android 12. Soovi korral saab seadmetele lisada kuni 1 TB mälukaardi. Nii et ilmselgelt on seadmel rohkem tipptelefoni kui odavmobiili omadusi.

Mis pole ka sugugi vähe oluline: A53 kaalub suurele akule vaatamata vaid 189 grammi (samas kui kallis sugulane 196 grammi). Ka tema korpuse plastik on sedavõrd matt, et juba 30 cm kauguselt vaadates pole sellel eristuvat vahet lipulaevade korpusega.

Ja ei i-le punkt panna: A53 põhi- ja selfikaamerad on paremad kui S22+ omad. Seda nii Mpix hulgalt kui asjaolu tõttu, et A53l kaamerakomplektis on makrokaamera. Toimetuses oleva kaktuselaade taime makrovõte sai näiteks selline: