VIDEO | Uus lahendus: Eestis käivitati täna ennelõunal autonumbri-põhised maksed

Kuna äppi saab autonumbreid lisada mitu, siis saab nii tankida ka sõprade, abikaasa, lapse, kolleegi või kelle iganes teise autot. Peaasi, et äpiga seotud kontol oleks piisav summa olemas.

Vahtrik rääkis Fortele, et teenusele tehti pilootprojekt esmalt Rootsis. Eestis käivitati see pärast neljakuulist katseperioodi täna kõigis Circle K täisteenindusjaamades.

Äpimaksed on mitmes Eesti tanklaketis olnud kasutusel juba hea tükk aega – tegemist on selle lahenduse edasiarendusega. Autonumbripõhiselt on seni automaatselt avatud vaid tasuliste parkimisalade tõkkepuid.