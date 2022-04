Hiinas fikseeriti esimene nakatumine linnugripi H3N8-tüvega

Aprilli alguses avastati tal esimesed haigusnähud, sealhulgas palavik ning viie päeva möödudes tema tervislik seisund halvenes, millega seoses otsustati ta haiglasse paigutada. 24. aprillil saabusid tema analüüside tulemused, mis näitasid, et laps on nakatunud H3N8 linnugrippi.

Eksperdid märkisid, et viirus on varem kandunud hobustele, koertele, lindudele ja hüljestele, kuid see on esimene kord, kui inimene sellega nakatus.