KUULA SAADET | TalTechi podcast : kiiresti arenev robootika ja tootearendus ei saa ilma teiseta

Saatejuht Kristjan Hirmol oli külas TalTechi inseneriteaduskonna õppekava Tootearendus ja robootika programmijuht ja robootikaprofessor Raivo Sell. Kas robootika ja tootearendus on üksteisest väga erinevad ja eraldiseisvad alad? „Alguses võib paista, et tegemist on suhteliselt erinevate aladega, aga tegelikult on need väga tihedalt seotud,” ütles Sell ja toonitas, et tootearendus on üldisem mõiste ning ei sea piiranguid sellele, millise tootega täpselt tegemist on. „Meie tootearendus on suunatud ikkagi tehnilistele ja masinaehituslikele lahendustele ja robootika on tänapäeva üks kõige kiiremini arenev valdkond ehk paljud tehnilised seadmed ongi robootilised nutikad seadmed.”

Robootika hõlmab TalTechi inseneriteaduskonna erinevaid aineid ja valdkondi. Kui palju erinevaid aspekte tootearenduse ja robootika õppekavasse sisse põimitakse? „Inseneriteaduskond on tehnikaülikooli kõige suurem teaduskond, mis on loodud kunagiste mehaanika, energeetika, ehituse jne tehniliste teaduskondade integreerimise teel. Ja kuna robootika on integreeritud teadus, siis meil on kõigist neist teaduskondadest väga palju õppeaineid, nagu elektroonika, IT, programmeerimise ja tarkvaraarenduse poolest,” kirjeldas Sell.

Raivo Sell tõdes, et erinevalt IT-valdkonnast ei ole Eesti tööstuse ja digitaliseerimise tase hetkel piisavalt heal järjel. „Siin on suur töö veel teha ning tootearenduse ja robootika õppekaval on selles suur roll. Ehk meie töötlev tööstus peaks olema palju robotiseeritum.”