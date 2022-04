Lutsar ja Merits: mis saab koroonaviirusest edasi?

Andres Merits tõdeb alustuseks, et päris kalendrit viirus ei jälgi, kuid mitmed asjaolud räägivad selle leviku ja uuenemise kuuekuulise tsükli kasuks, kui arvestada maailma mõlemad poolkera. Need kolm faktorit on viiruse muutlikkus, soodsad hooajad ja immuunsuse nõrgenemine kuue kuu möödudes.