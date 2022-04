Ford kavatseb panna elektrilise F-150 pöörama nagu tanki

Käesoleval nädalal peaks müügiesindustesse jõudma hakkama ka pikapi täiselektriline versioon F-150 Lightning, millega plaanitakse rünnata sama segmenti mida näiteks Rivian, Tesla oma Cybertrucki ja GMC oma Hummer EV-ga. Konkurentidel on varrukast huvitavaid trikke tõmmata ning Fordi patent näitab, et neist ei plaanita maha jääda.

Nimelt on Ford kolmas autotootja, kes on patenteerinud süsteemi "tankipööramiseks" - teatavasti suudavad tankid end koha peal ringi pöörata ning selleks keerleb üks roomik ühtpidi, teine aga vastupidi. Elektriautodel, millel iga ratta või ka telje jaoks eraldi ajam, on selline trikk eri viisidel samuti võimalik.

Esimesena patenteeris ja esitles "tankipööramist" Rivian, kelle autol on iga ratta jaoks oma ajam ja see võimaldab kasutada täpselt sama loogikat nagu tank - mõlema külje rattad pöörlevad vastassuunas ning auto keerab koha peal ümber.

Teisena tuli oma patendiga välja Toyota, kelle süsteem põhineb rataste eri suundadesse keeramisel, võimaldades muuhulgas ka külg ees roomamist. Samasugune süsteem on näiteks elektrilisel Hummeril ning tootja kutsub seda krabikõnniks.

Fordi patent paljastab, et nemad plaanivad tankipöörde saavutada hoopis kolmandal viisil - kuna mõlema telje kohta on üks elektriajam, ei saa sama telje rattaid vastassuundades keerutada. Küll aga saab erisuunalise jõuga varustada diagonaalsuunas vastasrattad (nt eesmine parem ja tagumine vasak), samal ajal teisi rattaid pidurdades.

Loomulikult ei tähenda patendi olemasolu, et see featuur kindlasti seeriatootmismasinatele jõuab - Ford võib seda kasutada ka üleüldise veojõu jagamise arendamiseks, et oma elektrimaasturite maastikuvõimekust parandada.

Tankipööramise avalikkusele pakkumisest on loobunud ka Rivian, sest ilmnes manöövri kahjulikkus pinnasele. Riviani moto on olnud keskkonna säästmine ja minimaalne mõju maastikul sõites ning pinnast üles loopiv tankipööre ei sobitunud selle sõnumiga. Tundub, et Ford sellega pead ei vaeva - on võimalik, et nende lähenemine ei ole nii hävituslik.