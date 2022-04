FOTOD ja VIDEOD | Käed roolile tootmiseelsele mudelile: selline saab olema Mazda esimene pistikhübriid CX-60

Mazda Europe tegevusjuhi Martijn ten Brinki sõnul on mudelile praegu veel tehtamas viimaseid konfiguratsioonimuudatusi, et auto siis juunis-juulis müügile paisata. Nii et navigatsioonisüsteemi hangumise sarnaseid pisiasju tuli veel ette ka testsõidul, aga proovime esimesed muljed edasi anda.

Esmalt tuleb rõhurada, et tegemist ongi paluski just Euroopa turule mõeldud masinaga - väga suur osa selle loomisest tehti ära Frankfurti lähedases arenduskeskuses. Nende arenduste tulemuste hulka kuulub ka näiteks näotuvastustehnoloogia, mis tunneb ära rooli taha istuva juhi ja jätab meelde ja taastab igakordselt mälust ligi 250 just talle omast sätet - sealhulgas istme sõiduasendi, peeglite, heli- ja kliimaseaded. Veelgi enam: see masin annab ka juhi kehast lähtuvaid soovitusi, milline oleks just tema jaoks kõige õigem istme asend.

Aga alustame mootorist. Tegemist on niisiis Mazda esimese pistikhübriidiga, mille põhitöö teeb ära neljasilindriline (in-line), 2,5-liitrine otsesissepritsega bensiinimootor ja mida toetab 129 kW elektrimootor. Elektrimootorit toidab 17,8kWh aku ja puhtalt elektritoitelt suudab masin nii läbida maksimaalselt 63 kilomeetrit.

Esimene tiir ümber auto:

Kahe mootori kombineeritud koguvõimsuseks teeb see koguni 327 hj (pöördemoment 500 nm) ja hübriidrežiimi maksimaalseks kiiruseks on 200 km/h. Ehk siis: kõige võimsam maanteeauto, mida Mazda iial teinud.

Piduritega haagis võib sellel autol olla kuni 2,5 tonnine. Masinast on järgmisel tulemas ka nii bensiini- kui diiselmootoriga mahehübriid kuusesilindrilised versioonid (vastavalt töömahuga 3,0 ja 3,5 liitrit), mis saavad olema vaid tagaveolised.

Mazda enda filmigrupp tegi Estorili kandis autost sellised esimesed sõidukaadrid: