Ukraina saab Suurbritannialt esmaklassilised täppisrelvad, kuid esialgu puuduvad platvormid nende kasutamiseks

Heappey ei täpsustanud, milliselt platvormilt hakkab Ukraina neid rakette kasutama. Suurbritannia on neid ise kasutanud põhiliselt oma hävituslennukitel. Antud relvasüsteemi on integreeritud aga ka ründekopterite, droonide ja sõjalaevadega. Raketi tootja MBDA on loonud ka mooduli soomusmasinate jaoks, mida saab paigaldada torni asemele. Viimast on proovitud nii Nõukogude päritolu vanal lahingumasinal BMP-1 kui ka Lõuna-Korea poolt toodetud iseliikuval haubitsa K9 šassiil. Raketi kasutamine lennukitel ja kopteritel eeldaks moodsa ning NATO standarditele vastava navigatsioonisüsteemi olemasolu. Varem on räägitud ka Brimstone'i integreerimisest Bayraktar TB2 ründedroonidega.

Brimstone'i rakett töötati välja spetsiaalselt Kuninglike Õhujõudude jaoks, esmajoones oli see plaanitud vastase tankide ja soomuskolonnide hävitamiseks. Brimstone'i ligilähedane analoog on ameeriklaste kuulus Hellfire, mida on kasutatud Liibüas, Afganistanis ning Süürias. See on laseriga juhitav õhk-maa rakett. Radaripea võimaldab tabada liikuvat sihtmärki suure täpsusega. Selle baasvariandi lennukaugus on 20 km, modifikatsioonil Brimstone 260 km. Raketi lõhkepea kaalub 6 kg ja raketi enda maksumus on umbes 140 000 eurot.