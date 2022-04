Vaata, millised on kümme parimat ideed, mis valiti NULA inkubaatorisse

"Sel aastal tuli palju ideid erinevate veebipõhiste lahenduste jaoks. Need aitavad olulistel algatustel kiiremini üle Eesti laieneda. Tore on näha, et pakutakse ideid väga erinevatele sihtrühmadele ning hariduse ja tervise teemade kõrval on seekord mõeldud ka linnaruumile," ütles Heateo SA tegevjuht Pirkko Valge. "Iga-aastased NULA konkursid näitavad hästi, et uuenduslikud lahendused on meie inimeste peades olemas, oluline on need läbimõeldult ellu viia ja sihtrühmani tuua, sest vaid nii muutub ühiskond paremaks," lisas ta.