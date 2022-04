PROOVISÕIT | Suur ja odav pereauto Dacia Jogger – selle raha eest saab väga palju autot

Alustame heast või halvast? Alustame heast: see masin on mahtuniversaali nime igati väärt. Kasvõi seetõttu, et kui panna masinasse kolm istmerida, siis esimest korda tundsin, et minusugune suuremat sorti mees mahub istuma ka viimasesse ritta ja seda nii, et pea ei käi vastu lage ja et ka kahekesi kannataks seal istuda kui mitte päris Tartuni, siis Puhu ristini kindlasti. Nii, et suuremaks pereautoks päris kindlasti igati sobilik masin. Kolmanda istmerea või jätta muidugi ka täitmata ja siis pagasiruum põrandapind suur nagu tantsusaal ja mahutavuse näitajaks 700 liitrit, kui ka teise rea seljatoed alla lasta, siis 1800 liitrit.