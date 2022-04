KUULA SAADET | TalTechi podcast : korraga lai ja üksikasjalik – mida õpitakse ärinduse erialal?

Saatejuht Kristjan Hirmol olid külas TalTechi majandusteaduskonna ärinduse õppekava programmijuht Tarvo Niine ja ärinduse eriala tudeng Kristina Laurits.

Tarvo Niine sõnul on äri lühidalt öeldes oskusteave sellest, kuidas saada raha kellegi taskust enda taskusse, nii et mõlemad pooled lahkuksid kohtumiselt naeratusega. Saatejuht uuris seepeale tudengilt, kuidas temal on selliste oskuste omandamine edenenud. „Praktikasse pole veel õnnestunud viia. Aga ma arvan, et see on väga hästi öeldud. Ärindus on väga lai ja mitme erineva suunaga, mis kokku annabki väga hea terviku, kuidas edukalt ärimaastikul toimida,” vastas Laurits.

Milliseid õppeaineid ja suundi on tehnikaülikooli majandusteaduskonnas ärinduse õppekaval võimalik õppida? „Ärinduse õppekava erilisus ongi see, et sa saad ärispetsialistiks pluss ühe peaeriala spetsialistiks. Neid suundasid on viis: ettevõtluse juhtimine, majandusarvestus, ärirahandus, logistika ja tarneahel ning turundus. Kui äri tegev organisatsioon on üks keha, siis peaerialad on kõik omamoodi kehaosad: logistika kui vereringe, turundus nii kuulamine kui ka rääkimine,” selgitas Niine. Ta lisas, et ärinduse südameks poeetilises tähenduses oleks kohane pidada ettevõtlikkust, kuid pumpava organi tähenduses hoopis rahandust.

Kuidas jõudis Laurits oma peaeriala valiku, ettevõtluse juhtimiseni? „Ärinduseni jõudes oli mu suur soov saada targemaks personalivaldkonnas ja ainuke väljakutseid pakkuv eriala tunduski ärindus, mis katab ka seda personalijuhtimise poolt,” vastas Laurits. Ta märkis, et kaalus suundadega tutvudes pingsalt ka logistika eriala valimist ega välista logistika või turunduse erialal jätkamist magistritasemel. „Praegu ma töötan personalivaldkonnas, aga kui peaksin tegema karjääripöörde ja liikuma logistikasse, siis ka ärindusest saadud baasteadmised on väga suureks kasuks.”