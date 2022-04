Tšernobõli teedel liiguvad tihti kastmisautod - pritsivad vett laia kaaraga laiali, et siin lendlev inimesele ohtlik tolm kinni saada. Ka 36 aastat pärast plahvatust on see paik saastatud; arvatakse, et saastatuks jääb ta veel sadadeks aastateks. Vene sõjavägi saatis aga märtsis vana tuumajaama keelualale sõdurid kaevikuid kaevama. Just pinnase liigutamine on samas erakordselt ohtlik. Panime kokku kronoloogia, kuidas ja mida Vene vägi Tšernobõlis korda saatis!