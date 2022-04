Britid annavad Poola poolt Ukrainale antud T-72 tankide asemele tankid Challenger 2

Samuti küsiti temalt Briti peaministri Boris Johnsoni väite kohta, et Poola "tõenäoliselt annab või on juba üle andnud" tankid Ukrainale. Poola valitsusjuht kinnitas seda. "Jah, Poola kinkis tankid Ukrainale, kuid meie Ukraina sõprade turvalisuse huvides me nendest numbritest ei räägi," ütles ta.

Varem avaldati ka andmed, et Poola on andnud Ukrainale üle relvi enam kui 7 miljardi zloti ehk 1,5 miljardi euro väärtuses.

Täpset tankide arvu, mille poolakad, aga ka tšehhid ja slovakid, on viimaste nädalate jooksul Ukrainale loovutanud ei teata. Samas on, aga teada, et Ukrainlased on formeerinud neli täiendavat tankibrigaadi: 3. tankibrigaad on Izjumi juures Donbassi rindel, 4. ja 17. tankibrigaadid võitlevad Harkivi all ning 5. tankibrigaad paikneb Odessa juures juhuks kui sinna peaks tulema venelaste dessant või peaks aktiviseeruma venelaste Transnistria väegrupp.