Daily Express: britid saadavad ukrainlastele 20 liikursuurtükki AS-90

AS-90d on võimelised tulistama kuni 25 km kaugusele ja laskma välja kolm mürsku vähem kui 10 sekundiga. See töötati välja 1980ndatel, et asendada USA päritolu liikurhaubitsad M-109 ja brittide endid kerged Abottid. Selle 39-kaliibriline haubits on sarnane Eesti pooltki kasutatava haubitsaga FH-70. Tänapäevaks on see pigem vananenud. Brittidel oli kavatsus panna AS-90le uued 52-kaliibrilised haubitsad, kuid kärbete tõttu jäi see plaan teostamata.