VIDEO | Veider leid elumajast: hävitatud tanki torn lendas Mariupolis viiendale korrusele

Mariupolis avastati ühest kortermajast kummaline leid. Osa hävitatud tankist on lennanud ruumi, mis asub viiendal korrusel. Antud video levib Telegrami ja YouTube'i kanalite kaudu.

Vene ja Ukraina kasutajate hulgas levivad vaidlused, kellele rekordiomanikust tank kuuluda võis. Venelaste väitel on see Ukraina merejalaväelaste T-64, ukrainlaste väitel venelaste T-72.

Video põhjal siiski näib, et tegu on T-72Bga, kuna selle laadimissüsteem erineb T-64 omast, peale selle näivad tankil olevat kaks iseloomulikku "kühmukest" tornil, mis on iseloomulikud T-72 tankidele.