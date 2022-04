RBK: Venemaa lennuamet hoiatab piloote, et Läänemere kohal tuleb lennata ilma GPSita

Rosaviatsia on palunud lennufirmadel valmistuda lendudeks ilma ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi (GPS) kasutamata. Seda põhjendatakse GPSi segamisega Venemaale vaenulike riikide poolt. Rosaviatsia järgi esineb GPSiga probleeme näiteks Läänemere ning Musta mere kohal, Vahemere idaosas, Iisraelis, Küprosel, Liibanonis, Türgis ja Põhja-Iraagis.

Föderaalne lennuamet soovitas pilootidel olla õhkutõusmiseks ja maandumiseks valmis ilma satelliidisignaali kasutamata ja selleks, et lennata tuleb abivahendeid kasutamata. Mõne piirkonna lähedal lennates kutsus amet üles jälgima lennukite asukohta "traditsiooniliste navigatsioonivahendite" abil, samuti kontrollima signaalide saadavust, mis on kriitilise tähtsusega antud marsruudil lendamisel ja maandumisel.

Enne GPSi olid pilootide jaoks "traditsioonilisteks navigeerimisvahenditeks" Päike, Kuu ja tähed, et määrata oma asukoht lennu ajal. Mullsekstandi abil said piloodid mõõta taevakeha kõrgust merepinnast. Lennumeeskond vaatas läbi okulaari ja joondas sekstandi sihiku tähega, et mõõta selle nurk horisondi kohal, mis aitas neil arvutada laiuskraadi, millel lennuk asub.