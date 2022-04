Hispaania arst nakatus kolme nädala jooksul kahe erineva koroonaviiruse tüvega

Märgitakse, et lisaks sellele, et ta põdes lühima teadaoleva perioodi jooksul kaks korda sama infektsiooni, oli naine haigestunud erinevate viirustüvedega – detsembri lõpus delta ja aasta alguses omikroniga. Kui ta sai oma esimese positiivse PCR-testi, ei tundnud ta mingeid sümptomeid, kuid vähem kui kolm nädalat hiljem tekkisid tal köha ja palavik, misjärel tegi ta uue testi.

Juhtumit uurinud Gemma Recio usub, et see on tõend selle kohta, et koroonaviiruse omikrontüvi suudab mööda minna organismi immuunsusest, mis saadakse nii nakatumise kui ka vaktsineerimise teel.