Namiibia iidsest maardlast pärinevast vaskdioksiidist võib saada kvantarvutite loomise võti

Šotimaa St. Andrewsi ülikooli teadlased on loonud seni suurima Rydbergi polaroni, mis on varasematest sada korda suurem. Seda kvaasiosakest peetakse kvantarvuti loomise kõige tõenäolisemaks füüsiliseks aluseks. Ja selgus, et materjal selle loomiseks avastati tuhandeid aastaid tagasi – need on vaskdioksiidi vääriskivid, mis on pärit vanast Namiibia maardlast.

Namiibiast pärit „kivikeste” eeliseks on see, et nende töötlemise käigus on võimalik saada tänapäevaste standardite järgi hiiglaslike suurustega eksitoneid. Lisaks on need teiste materjalidega võrreldes suhteliselt odavad. Nüüd tegelevad teadlased polaroni disaini ja selle juhtimise viiside täiustamisega – see tähendab, et kvantarvuti loomine on veel kaugel, kuid samm on selles suunas tehtud.