Zaporižžjas kaotas Venemaa eile ka kaks transpordikopterit Mi-8, mille hävitasid Ukraina õhudessantväed. Sellega, kuidas need alla tulistati, on segadus, sest telekanal 1+1 teatas, et seda tehti tankitõrjekompleksiga Stugna, Ukraina sõjavägi aga ütles, et kasutati Stingereid, ja dessantväelaste endi filmitud videos vedeleb rohus lähimaa õhutõrjekompleks Igla. Dokumenteeritud tõestust oli enne seda kümne Mi-8 hävitamise kohta, nii et antud kopterit peaksid olema 11. ja 12.

Videole jäi ka ründekopteri Ka-52 ja transpordikopterite Mi-8 häving. Kõik need lennumasinad hävitati Zaporižžja oblastis. Ka-52 hävitasid esialgsetel andmetel Ukraina rahvuskaardi sõdurid õlalt lastavast Igla kompleksist. Ka-52 on selle sõja kõige "õnnetum" lennumasin, sest tegu on juba 13. selletüübilise kopteriga, mille hävitamise kohta kinnitus on. "Hinnalipik" sellisel kopteril on eksportturul üle 14 miljoni euro.

Ukraina dessantväelased väidavad, et nad tulistasid eile Donbassi rindel alla ka venelaste ründelennuki Su-25, mis olevat ukrainlaste teatel saanud pihta nii ameeriklaste Stingeri kui ka brittide Starstreakiga. Kuid sarnaselt väidetavalt Zaporižžjas alla lastud Su-35 hävitajaga sellele dokumenteeritud kinnitust pole.

See-eest tabati Donbassi rindel ukrainlaste väitel üheksat taktikalist jälgimis- ja luuredrooni Orlan-10, millega venelased praegu oma suurtükituld juhivad.

Ukrainlased said eile Donbassis ka huvitava trofee: venelaste veoki, mis vedas 152 mm laserkiirega juhitavaid suurtükimürske Krasnopol. Venelased kasutavad neid praegu ukrainlaste Donbassi kaitseliinide hävitamiseks. Ühel mürsul oli valmistamisaastaks "1992", mis tähendab seda, et tegu on üldse ühe esimese partiiga, mis toodetud on. Kuna Krasnopoli arenenumad modifikatsioonid on M ja M2, siis võib oletada, et venelaste varud on sõjas juba kõvasti kahanenud.