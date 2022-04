VIDEO | Kas teadsid? Eesti sõjatööstus paistab maailmas silma nii mõnegi tugevusega

"Kui sa tuled Eestist ja tead midagi küberkaitsest, siis ma arvan, et see on väga usutav, välismaal omame väga kõva kuvandit. Samuti robootikavaldkonnas, droonidega seoses," lisab ta. "Eestil on päris korralik teadmine maailma mastaabis ja me täidame seda nišši mitte väikeses, vaid väga arvestatavas mahus."