VIDEO | Šoigu sõnul on Mariupol venelaste kontrolli all, kuid Vene tankide häving linnatänavatel jätkub

Kuigi Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu kandis täna hommikul Vladimir Putinile ette, et kogu Mariupol peale Azovstali tehase on venelaste käes, ei paista see paika pidavat, kuna Ukraina vabatahtlikest koosnev polk Azov jätkab lahinguid ka Mariupoli tänavatel.