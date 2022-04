KUULA SAADET | TalTechi podcast: mida huvitavat sünnib ärinduse ja infotehnoloogia ühendamisel?

Nii äri kui ka infotehnoloogia tähendus on laias laastus enamikule inimestele selge. Mida aga kujutab endast äriinfotehnoloogia ja kes selle eriala lõpetajad täpsemalt on? „Tihtipeale küsitakse, kas tegemist on majandusteaduskonna õppekavaga. Vastus on ei, sest fookuses on siiski IT. Äriinfotehnoloogiat õppides ei panda ennast ühte kasti, seal on kolm suunda – kõigepealt on loomulikult fookuses IT ained, nagu tarkvaraarendus, IT ülalhoid, infosüsteemide arhitektuur. Teiselt poolt tuleb meile vastu äri pool, milleks on näiteks organisatsiooni juhtimine, ettevõtluse alused, sh ka start-up-ettevõtlus,” kirjeldas Karu, tuues neile järgnevalt välja spetsiifilise puutepunkti äriinfotehnoloogiana, mida tutvustatakse tudengitele Microsoft Dynamics 365 tarkvarana. Sisuliselt käivad äriinfotehnoloogia alla kõik rakendused ja programmid, mis toetavad ettevõtte ärilist tegevust.