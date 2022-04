Mõistatus lahendatud: selgus, miks on aastakümneid ühe USA kooli õpilased massiliselt kannatanud haruldase ajukasvaja käes

Ameerika Ühendriikide New Jersey osariigi elaniku abil õnnestus lahendada tõeline meditsiiniline müsteerium, miks haigestuvad New Yorgi eeslinna Woodbridge'i kooli õpilased sageli haruldasse ajukasvajasse. Sellise diagnoosi on saanud juba enam kui sada kooli vilistlast.

Fox Newsi andmetel diagnoositi Al Lupianol 1999. aastal, kui ta oli vaid 27-aastane, "väga haruldane" ja tema vanuse kohta ebanormaalselt suur ajukasvaja "akustiline neuroom". Eelmisel aastal diagnoositi tema abikaasal ja tema õel ühel ja samal päeval haruldased ajuvähi vormid. See on kummaline, sest sellist haigust esineb harva, statistika järgi 30 inimesel miljonist.

Lõpuks jõudis Lupiano ainsa ühendava tegurini enda, oma naise ja õe vahel: kõik nad õppisid 1990. aastatel Woodbridge'i Colonia keskkoolis. Lupiano polnud alguses kindel, et keskkool on seotud sarnaste, kuid harvaesinevate ajuvähijuhtumitega, samas palus ta läbi sotsiaalmeedia endaga ühendust võtta endistel vilistlastel, kes olid saanud sarnase diagnoosi. 11. märtsiks oli ta saanud tagasisidet enam kui sajalt endiselt vilistlaselt, kellel oli diagnoositud samasugune haruldane vähk. Lupiano sõnul pöördusid tema poole lisaks ka endised kooli töötajad ning õpetajad, kellel oli diagnoositud ajuvähk.



Lupiano on erialalt ökoloog, kes oma karjääri jooksul võtnud pinnaseproove toksiinide sisalduse välja selgitamiseks ja oletas selle peale, et kooli territoorium võib olla saastunud. Tal tekkis ka teooria, et haigestumistel võib olla mingi seos New Jerseys Middlesexis asuva raskete muldmetallide tehasega. Kunagi käideldi seal USA tuumaprogrammis kasutatud uraanimaaki, mis oli kaevandatud Aafrikas. Tehas töötas aastatel 1940–1967 ehk veel enne seda, kui rajati Woodbridge'i kool.