Ristlejal Moskva olnud ajateenija ema: laeval olevat hukkunud 40 meremeest

Naine rääkis ajakirjanikele, et 14. aprilli õhtul helistas talle poeg ja ütles, et laeva tabasid Ukraina raketid ning et laeval on 40 hukkunut.

Kokku oli Moskval ajateenija ema sõnul umbes 510 inimest. "Poja sõnul surid kõik tekil ja roolikambris viibinud, sest löök tabas otse tekki. Tekil olla vedelenud haavatute jäsemeid," rääkis naine.

Poeg viibib nüüd Sevastopolis. "Kõik poisid saadeti erinevatesse kohtadesse laiali. Kui palju on teadmata kadunud, pole teada, ja arvestades, et ristleja uppus, siis mingeid arve pole üldse. Kuidas neid kokku lugeda, kui nad kõik laiali on? Tundub, et nad tegid seda meelega nii, et ei saaks ohvrite arvu selgitada," rääkis ajateenija ema.

Varem rääkis väljaandele Insider teisel ristlejal teeninud ajateenija ema, et haiglates on 200 plahvatustes viga saanud Moskva meeskonnaliiget. Ta ise saabus koos abikaasaga Skalistaja Buhta haiglasse, kuhu naise sõnul haavatud meremehed paigutati. "Me nägime igat põlenud poissi. Ma ei oska kirjeldada, kui raske see on, aga ma ei leidnud enda poega. Seal oli ainult 200 inimest ja ristlejal oli üle 500. Kus on ülejäänud? " ütles ta ajakirjanikele.

13. aprillil tabasid Mustal merel Venemaa raketiristlejat Moskva Ukraina laevatõrjeraketid Neptun. Ukraina sõjaväe teatel sai laev selle tagajärjel kannatada, süttis põlema, läks ümber ja uppus. Vene Föderatsiooni kaitseministeerium väitis aga, et laeval leidis aset laskemoona plahvatus ja see uppus pukseerimisel.