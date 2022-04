Proovisõit | Mazda CX-5 – kas viimane sellenimeline?

Viis aastat tagasi toimus mudeliuuendus, kuid seda märkab vaid vilunud silm ning ka tehnika jäi paljuski endiseks. Valikusse lisandus nn „mazda-punane“ värvitoon (Soul Red Crystal, 600 lisaeurot), mida peetakse üheks ilusaimaks autovärviks läbi aegade. Miks testiauto igavat (sugugi mitte koledat) valget värvi oli, jääb aga ilmselt saladuseks.

Mullu septembris tutvustas Mazda teise põlvkonna CX-5 põgusat näovärskendust. Selle raames muudeti veidi kaitseraudade ja tagaluugi kuju ning lisandusid uued esi- ja tagatuled. Sisemuses on uus Mi-Drive’i sõidulüliti, pisut teistsugune istmete kuju, lisandus juhtmevaba laadimine ja veidi seadistati ümber vedrustust. Neid muudatusi oskab tähele panna aga ainult väga vilunud silm, sest oma põhiolemuselt on tegu kümme aastat vana mudeliga.

Ohtralt omapära

Kerekuju jõudis koguda vastakaid hinnanguid: millenniumi-põlvkonna jaoks on see liiga munajas, nende vanemad leidsid aga välimuse igati soliidse ja lausa noobelmargile kohase olevat. Ilmselgelt on disainis püütud hoida ajatut joont ning see on ka õnnestunud.

Taga on ruumi laialt nii põlvedele, päkkadele kui kõigile teistele kehaosadele. Boonusena avanevad tagauksed pea 90-kraadise nurga all, mis võimaldab mugavat sisenemist-väljumist ja vajadusel ka asjade laadimist. Moodustub ju istmeid alla klappides peaaegu sile ruum mahutavusega 1303 liitrit.

Pagasiruum on ajastutruult kahetasandiline, kuid jääb oma pisut üle 500 liitriga klassiliider Tiguanile selgelt alla. Kui varuratast asendab rehviparanduskomplekt (otsus sõltub peamiselt sellest, kas ostja soovib purunenud rehvi ise vahetada või jääb autoabi ootama), on katte all ruumi nii esmaabikomplektile kui kõigele muule tarvilikule. Selles autoklassis on oluline mitte ainult ruumikus, vaid ka lahenduste nutikus.