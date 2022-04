KUULA | "Istmesoojenduse" 119. osa: kas Elon Musk võtab Twitteri täielikult üle?

Ilusad ilmad on tulnud, et jääda – vähemalt piisavalt, et Transpordiamet on piirkiiruseid tõstma asunud. Hyundai Ioniq 5 tegi Maailma aasta auto valimistel puhta vuugi ning õrritab üha aktiivsemalt ka Ioniq 6-ga, mis võib isegi käesoleva aastanumbri sees saabuda; Elon Musk aga pole Twitteri ülevõtmist lõpetanud – kohast nõukogus ta loobus, sest see takistaks rohkemate aktsiate ostu ja ettevõtte täielikku üle võtmist.