Lõpuks ometi: Saksamaa suur majandustarkvara ettevõte SAP andis järele ja lõpetab vähemalt osaliselt agressorriigi Venemaa ettevõtete teenindamise

"Meie südamed ja lootused on Ukraina rahvaga. Üle kõige tahame, et see sõda lõppeks," teatas Saksa tarkvarahiiglane eile oma Venemaalt lahkumise teates... enam kui poolteist kuud pärast sõja algust.

Rahvusvaheliste sanktsioonide tõttu lõpetas SAP Venemaa ettevõtetele uute tarkvaralitsentside müügi märtsi alguses. Ettevõte sai aga suure pahameeletormi osaliseks, kuna jätkas olemasolevate Venemaa klientide teenindamist. Teiste seas võttis teravalt sõna Ukraina IT-minister:

SAP-i tarkvara on paraku selline, et saab litsentsida paikseks kasutamiseks või hankida pilvepõhise tellimusteenusena. Esimesel juhul ei ole tegelikult SAPil võimalust oma tarkvara kasutamist Venemaal peatada.

"Venemaal on kliente, kes on ostnud ja juurutanud oma SAP-i tooted kohapeal ning käitavad neid tooteid oma sisemistes IT-osakondades," teatas SAP märtsi lõpus. "See tähendab, et olenemata SAP-i otsusest mitte pakkuda tuge või kaasamist, saavad need kliendid siiski jätkata nende toodete kasutamist SAP-ist sõltumatult."

Seega puudub SAPilt „punane nupp", mille abil tarkvaralitsentsid vene arvutitest kaugkustutada.

Küll aga lõpetab SAP oma teenuste osutamise pilveteenusena ja olemasolevate klientide teenindamise.

SAP pakub Venemaal asuvatele pilveteenuse tellijatele, kelle suhtes sanktsioone ei kohaldata, kolme võimalust: lasta oma andmed kustutada, litsentsist loobuda või migreerida need väljaspool Venemaad asuvasse andmekeskusesse. Need, kes valivad migratsiooni, on sunnitud lõpuks leidma alternatiivse lahenduse, kuna SAP ütles, et ta tellimusi ei pikenda.