Austraalia teadlased: regulaarne doonorlus aitab puhastada organismi kahjulikest ainetest

Perfluoroalküül- ja polüfluoroalküülainete sünteetiliste kemikaalide rühma kuuluvaid aineid kasutatakse laialdaselt tööstus- ja tarbekaupade valmistamisel. Neid peetakse ohtlikeks saasteaineteks, kuna need ei lagune keskkonnas. On tõestatud, et need ühendid on inimorganismile väga kahjulikud, kuna põhjustavad vähki, viljatust, immuunsüsteemi probleeme ja muid haigusi. Siiski ei ole seni leiutatud meetodeid, kuidas organismi neist puhastada.