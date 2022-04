UK kaalub kiirust piiravate seadmete kohustuslikuks muutmist

Mitmed autotootjad on oma mudelitesse integreerinud hoiatuse, mis rakendub siis, kui juht lubatud piirkiirust ületab. Intelligentne kiiruspiiraja ehk ISA on aga samm edasi – see hindab GPS-i põhjal auto liikumiskiirust ja asukoha piirkiirust ning ei lubagi seda ületada.

AA ehk Briti autoühenduse president Edmund King aga hoiatab, et uus meede võib kaasa tuua liikluskaose. “Sellist digitaalset meedet tuleb pidevalt uuendada – mis saab siis, kui see sunnib liikluse lubatust aeglasemaks või võimaldab piirkiirusest kiiremini sõita?”

Ühendkuningriigi transpordiameti esindaja sõnas, et UK väljumise tõttu Euroopa Liidust on loodud pinnas rakendada vabamatest regulatsioonidest tulenevaid võimalusi. See tähendab seda, et kaalutakse kõiki Euroopa Liidu üldises liiklusohutust puudutavas määruses toodud ettepanekuid ja valitakse Ühendkuningriigi liiklusohutusele kõige positiivsemat mõju avaldavad meetmed.