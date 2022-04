ESTCube-2 satelliidi start lükkub edasi

Üleandmise edasilükkamise põhjuseks on peamise lasti - plasmapiduri mooduli - pikenenud tootmisaeg, mis lükkab edasi esimese stardiakna võimaluse.

Plasmapidur, mille katsetamine on ESTCube-2 peamine eesmärk, aitaks tulevikus satelliite ohutult orbiidilt alla tuua ning seeläbi vähendada kosmoseprügi.

"Vajalik tehnoloogia pannakse kokku Soome Meteoroloogia Instituudis (FMI). FMI-l oli arenduses plasmapiduri uus versioon, kus leppisime kokku, et võtame mõned kuud aega, et see lõplikult viimistleda," põhjendab ESTCube-2 projektijuht Hans Teras hilisema stardiakna valimist.