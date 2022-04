FOTOD | Uuenenud BMW X7 on õhkvedrustusega hübriid - panoraamkatus on selle põhivarustuses

Inchcape Motors BMW Tallinna esinduse ärisuuna juht Roland Raua sõnul on X7 puhul esimest korda põhivarustuses õhkvedrustus, lisaks toodetakse X7-le BMW ajaloos esimest korda ametlikult 23-tolliseid velgi.

„Loomulikult on tähelepanuväärne tõsiasi, et BMW X7 mudelivalikus on vaid hübriidajamid, pakkudes ostjale võimalust valida nii bensiini- kui diiselhübriidi vahel," ütles Raud.