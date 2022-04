Pentagon: Ukrainas paikneb 76 Vene pataljoni taktikalist gruppi, kümme neist on seotud Mariupoli vallutamisega

Ametniku sõnul on lisaks 76 pataljoni taktikalisele grupile Ukrainast põhja pool veel umbes 22 pataljoni taktikalist gruppi, mida praegu täiendatakse ja võidakse Ukrainasse saata.

Umbes kümmekond Ukrainas paiknevat pataljoni taktikalist gruppi üritavad Mariupoli vallutada, ütles ametnik. "Meie hinnang on, et Mariupoli pärast käib võitlus ja selle saatus on lahtine," sõnas ametnik.