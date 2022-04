DIGISAADE | Miks maksab Elon Musk Twitteri eest 43 miljardit?

Sõnavabaduse probleemi teine külg on valeinfo, pettuste, manipulatsiooni ja propaganda levitamine, mida sotsiaalmeedias on ülimalt efektiivne teha. Kui mõne aasta taguste muudatuste järel tundus, et Twitter leidis tasakaalupunkti sõnavabaduse ja valeinfo piiramise vahel, siis Muski nägemuses keeraksime aja tagasi sinna, kus igaühel on võimalik oma sõnumit vastutust kandmata võimendada. Kas see niinimetatud avaliku linnaväljaku fenomen on Twitteris võimalik või ei, seda arutamegi.