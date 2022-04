KUULA SAADET | TalTechi podcast : inseneriteaduskonna pakutavad võimalused ei väsi üllatamast

Neiud sattusid TalTechi tehnilistele insenerialadele erinevat teed pidi. „Kõigepealt läksin pere mõjutusel Tartusse arstiteadust õppima. See polnud päris minu jaoks ning seejärel tulin Tallinnasse TalTechi mereakadeemiasse, kus mulle ülikooli süsteem sobis, samas polnud ka see eriala päris minu jaoks. Sain õnneks terve õppeaasta ained üle kanda,” ütles Hanna-Loore Pankin, kes jõudis praeguse valdkonnani Taanis purjetamas käies, kui ta kahe sama eriala tudengiga suhtlema sattus. „Kirjutasin purjetripil programmijuhile, saatsin paberid ja siin ma nüüd olen,” ütles Pankin. Ka Jane-Ly Tammekivi jaoks polnud TalTechi eriala esimene valik. Alguses soovis ta õppida hoopis psühholoogiat, aga vestluse käigus isaga jõudsin geodeesia erialani.

Mõlemat eriala – hoonete sisekliima ja veetehnika ning teedeehitus ja geodeesia – ühendab asjaolu, et tegemist on kahe kõige suurema tööturu nõudlusega ehitusinseneri erialaga. Teisisõnu on selles valdkonnas töötajaid puudu. Kas kahel tudengil on juba kindel nägemus eriala rakendamise osas? Pankin ütles, et töötab juba kaks aastat ühes projekteerimisettevõttes, kuhu ta pärast esimest kursust praktikale läks.