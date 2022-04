Video: Mariupolis venelaste poolt pantvangi võetud laevakapten palub abi

Venelased võtsid oma kontrolli alla Dominikaani lipu all sõitva kaubalaeva Azburg ning Libeeria lipu all sõitvate Smarta ja Blue Star-1 meeskonnad – kokku 42 meeskonnaliiget Süüriast, Venemaalt, Bulgaariast ja Ukrainast. 14 süürlast päästeti seejuures ühe teise laeva pealt Mariupoli sadamast laevadega põgeneda püüdes.

Sellele vaatamata viibivad nad siiamaani ajutiselt okupeeritud Donetskis Venemaa sõjaväe relvastatud järelevalve all – pidevalt tegeleb nende valvamisega kümme Vene sõjaväelast. Möödunud on juba nädal.

„Nad ütlevad, et kaitsevad meid. Paraku ei ütle nad, kelle eest nad meid kaitsevad," ütleb kapten ja märgib, et bulgaarlased, süürlased ja venelased on juba ammu koju lastud, kolme laeva meeskondi hoitakse aga juba teist nädalat kontrolli all ja nad pole saanud end isegi pesta.