PIHTAS-PÕHJAS | Skeemid ja kronoloogia, kuidas ukrainlastel õnnestus sõjalaev "Moskva" vanakooli raketiga hävitada

24. veebruaril algas Ukraina sõda sellega, et Ukraina vetesse saabunud Vene sõjalaev käskis Ukraina piirivalvuritel alla anda. Allaandmise asemel saadeti Vene sõjalaev aga kohta, kust tagasi ei tulda. Eelmisel nädalal see laev uppus. Vene pool räägib õnnetusest ja tormi tõttu uppumisest, ent kadunud meeskonnaliikmed ja olematu torm viitavad siiski sõjalisele edule. Milline laev oli Venemaa mereväe Musta mere laevastiku lipulaeva, ristleja Moskva? Kuidas on Vene poole sõnum päevade kaupa muutunud? Ja mida kujutab ennast merejumala nime kandev rakett, millega ukrainlased laevale pihta said?