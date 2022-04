20. aprilli varahommikul toimub "planeetide paraad", veel uhkem on tulemas jaanipäeval

Tähevaatlejad teavad, et Saturn, Marss ja Veenus on alates märtsist lähenenud. Jupiter liitub nendega aprilli keskel, kattes Neptuuni ja 23. aprillil reastub paremale ka Kuu. Seda vaatepilti saavad jälgida ainult Maa elanikud. Mis tahes muu nurga alt vaadates on planeetide asend täiesti erinev. Päikesesüsteem on lamestatud, nii et kõik planeedid tiirlevad ümber Päikese umbes samal tasemel ja iga paraad kujutab endast perspektiivi fookust, mis sõltub sellest, kus ja millal seda vaatlete.