Eesti valmistub hankima soomukeid 2. jalaväebrigaadile. Kokku on kavas hankida 220 soomusmasinat 2024. aasta lõpuks. Forte uuris militaartehnikat arendava Go Groupi suuromaniku Tiit Pruuli käest, kui reaalne oleks need soomusmasinad toota Eestis.