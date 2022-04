Mida kujutavad endast poolakate poolt ukrainlastele antud T-72M1R tankid?

Ehkki Poola valitsus pole alates Ukraina sõja algusest oma relvasaadetiste sisu afišeerinud, on Poola meedia väidetel võetud Lublinis asuvast laost 100 tanki T-72M1R ning Ukrainasse saadetud. Väidetavalt on Ukrainale toimetatud ka jalaväe lahingumasinaid BMP-1 ning raketiheitjaid Grad.

T-72M1R modifikatsiooni eristavad termopildisihik, passiivsed öövaatlusseadmed, digitaalne sidesüsteem (mis võimaldab tankid lahinguväljal ühtse juhtimissüsteemi alla integreerida), uus elektroonika ja uued roomikud. Ka mootor on algsest variandist võimsam ja varustatud digitaalse käivitussüsteemiga. Osa varustusest on identne Poola Leopard-2 tankidele paigaldatud seadmega.

Tankil on samas puudu dünaamiline kaitse ja laserkiirguse detektor. Samas võimaldavad minimaalsed erinevused T-72M1 versiooniga reservväelastel uuendatud masinad kiiresti omandada. Kindlasti jääb see tehniliselt alla venelaste viimastele T-72 tanki B3 modifikatsioonidele, ent samas on see parem Leopard-1 tankidest, mille saatmist kaalub Saksamaa ja Tšehhi ning Slovakkia sõjaaja varudest võetud T-72M1 tankidest, mida on Ukrainale saadetud.